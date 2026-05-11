Антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины

САП предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Ермаку

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

«О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю Офиса Президента Украины. Продолжаются неотложные следственные действия», — заявили в прокуратуре.

Дело открыто по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем.

Ранее главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова вызвали на заседание комиссии Верховной Рады после публикации его разговора с обвиняемым в коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале финального этапа операции под кодовым названием «Мидас», в которой раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере энергетики с участием чиновников, бизнесменов и нескольких министров.Под подозрения попали близкий соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, а также Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак, который в результате скандала ушел в отставку.

