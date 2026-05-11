Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:36, 11 мая 2026Бывший СССР

Антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины

САП предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Ермаку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Globallookpress.com

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

«О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю Офиса Президента Украины. Продолжаются неотложные следственные действия», — заявили в прокуратуре.

Дело открыто по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем.

Ранее главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова вызвали на заседание комиссии Верховной Рады после публикации его разговора с обвиняемым в коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале финального этапа операции под кодовым названием «Мидас», в которой раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере энергетики с участием чиновников, бизнесменов и нескольких министров.Под подозрения попали близкий соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, а также Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак, который в результате скандала ушел в отставку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву

    Московские пляжи начали активно готовить к приему отдыхающих

    Бывший главный тренер сборной России будет работать на ЧМ-2026

    В Венесуэле ответили на желание Трампа присоединить страну к США

    На Украине раскрыли отношение Зеленского к женщинам

    Москвичам рассказали о сокращении периодов отключения горячей воды

    Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о его согласии отдать Донбасс в 2022 году

    Антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины

    Раскрыты подробности ответа Ирана на мирное предложение США

    ВСУ атаковали бригаду медиков в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok