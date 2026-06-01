Россиянин отомстил облившему из лужи водителю и попал под следствие

В Москве задержали мужчину за поджог машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД РФ по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании машины на Рижском проезде. На место прибыли сотрудники полиции, к которым обратился владелец транспортного средства. Он рассказал, что вечером припарковал автомобиль около дома, а ночью его разбудила соседка и сообщили о пожаре.

Полицейские опросили свидетелей и отсмотрели камеры наблюдения. Сотрудники центра по противодействию экстремизму и уголовного розыска совместно с коллегами из столичного Главка установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 48-летний приезжий из другого региона РФ.

На допросе он признался, что совершил поджог, чтобы отомстить водителю, облившему его из лужи.

