Россиянин в дорожном конфликте расстрелял машину оппонента и прокатил его на капоте

В Оренбурге задержали мужчину, стрелявшего по машине из пневматического ружья. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, который во время дорожного конфликта произвел несколько выстрелов из пневматической винтовки в машину своего оппонента. При попытке задержать автомобиль с подозреваемым, который попытался скрыться с места происшествия, пострадавший запрыгнул на капот машины и проехал на нем около 100 метров.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был выявлен и задержан неоднократно судимый местный житель.

