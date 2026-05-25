Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:33, 25 мая 2026Силовые структуры

Россиянин в дорожном конфликте расстрелял машину оппонента и прокатил его на капоте

В Оренбурге задержали мужчину, стрелявшего по машине из пневматического ружья
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gabriel Lopez / Shutterstock / Fotodom

В Оренбурге задержали мужчину, стрелявшего по машине из пневматического ружья. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, который во время дорожного конфликта произвел несколько выстрелов из пневматической винтовки в машину своего оппонента. При попытке задержать автомобиль с подозреваемым, который попытался скрыться с места происшествия, пострадавший запрыгнул на капот машины и проехал на нем около 100 метров.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был выявлен и задержан неоднократно судимый местный житель.

Ранее сообщалось, что подросток попал под статью после нападения на россиянку в автобусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Найден простой способ улучшить состояние при болезни Паркинсона

    Евросоюзу предсказали уход китайских инвесторов

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok