15:52, 25 мая 2026Мир

Посольство России сделало заявление о задержании митрополита Илариона

Посольство России в Чехии получило доступ к задержанному митрополиту Илариону
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Посольство России в Чехии получило доступ к задержанному митрополиту Илариону (Алфееву). Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии Богдан Василивицкий, сообщает РИА Новости.

«Посольство в курсе задержания митрополита, вчера был оформлен к нему консульский доступ», — сказал он.

Ранее митрополита Илариона задержали по обвинению в хранении запрещенных веществ в Карловых Варах в Чехии. Отмечается, что в багажном отделении машины митрополита правоохранители обнаружили «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета».

24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находились митрополит и сопровождавший его оператор. По их словам, сотрудники правопорядка не предъявили четких обоснований для остановки транспортного средства и сразу же начали досмотр.

