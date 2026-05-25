Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

Коц: Двухместный истребитель Су-57Д сможет выполнять задачи лидера роя БПЛА

Двухместная модификация истребителя пятого поколения Су-57 сможет выполнять задачи лидера роя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

«Су-57Д сможет играть роль "лидера роя". Основная задача — быть воздушным командным пунктом для управления группой тяжелых БПЛА типа С-70 "Охотник"», — считает автор.

По его словам, двухместный самолет должен стать «ведущим стаи» в сетецентрической концепции боя. Второй член экипажа Су-57Д будет контролировать данные сенсоров, управлять системами радиоэлектронной борьбы и наводить дроны. Это позволит разгрузить пилота. Беспилотники будут выполнять ударные задачи, а Су-57Д при необходимости может прикрыть БПЛА.

Ранее летчик-испытатель Сергей Богдан сообщил, что Су-57Д соответствует базовой одноместной модели по ключевым характеристикам.

19 мая первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал о первом испытательном полете двухместного Су-57Д.