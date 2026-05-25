Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:33, 25 мая 2026Наука и техника

Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

Коц: Двухместный истребитель Су-57Д сможет выполнять задачи лидера роя БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Паршина / РИА Новости

Двухместная модификация истребителя пятого поколения Су-57 сможет выполнять задачи лидера роя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

«Су-57Д сможет играть роль "лидера роя". Основная задача — быть воздушным командным пунктом для управления группой тяжелых БПЛА типа С-70 "Охотник"», — считает автор.

По его словам, двухместный самолет должен стать «ведущим стаи» в сетецентрической концепции боя. Второй член экипажа Су-57Д будет контролировать данные сенсоров, управлять системами радиоэлектронной борьбы и наводить дроны. Это позволит разгрузить пилота. Беспилотники будут выполнять ударные задачи, а Су-57Д при необходимости может прикрыть БПЛА.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее летчик-испытатель Сергей Богдан сообщил, что Су-57Д соответствует базовой одноместной модели по ключевым характеристикам.

19 мая первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал о первом испытательном полете двухместного Су-57Д.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Застройщики стали меньше затягивать со сдачей жилья

    Китай сделал заявление о соглашении Ирана и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok