Российского подростка заподозрили в покушении на отца

В Саратовской области подростка заподозрили в попытке убийства отца

В Саратовской области 17-летний местный житель стал подозреваемым в попытке расправы над отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело. Суд изберет молодому человеку меру пресечения.

По версии следствия, 24 мая подросток был в одном доме с 46-летним отцом. Между родственниками произошел конфликт, во время которого подозреваемый ударил отца ножом в живот. Мужчина оказал активное сопротивление, а потом оперативно обратился к врачам, что и спасло его жизнь.

