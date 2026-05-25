Депутат Журавлев: Одесса лишь временно находится под контролем Украины

Россия всегда помнит про необходимость взятия Одессы под свой контроль, черноморский город лишь временно остается частью Украины. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в беседе с «Газетой.Ru».

«Мы всегда держим в уме необходимость освобождения этого русского города, и население, вне всяких сомнений, будет с ликованием встречать Российскую армию», — сказал Журавлев.

Он отметил, что Москва может взять под контроль и остальные города черноморского побережья Новороссии, потому что украинские власти насильно насаждают идеологию местным жителям, которые хотели бы присоединиться к России. «Люди рады будут скинуть этот гнет, как только получат хотя бы минимальную поддержку извне, — пророссийское подполье, кстати, в Одессе и сейчас активно функционирует», — заключил депутат.

Ранее военный корреспондент Алексей Живов заявил, что Одессу необходимо взять под контроль для восстановления России в своих исторических границах. Он отмечал, что в текущих реалиях украинские порты стали ценным активом для Европейского союза и США.