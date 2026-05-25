17:23, 25 мая 2026Россия

В Госдуме высказались о взятии Одессы под контроль России

Депутат Журавлев: Одесса лишь временно находится под контролем Украины
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Server Amzayev / Russian Look / Globallookpress.com

Россия всегда помнит про необходимость взятия Одессы под свой контроль, черноморский город лишь временно остается частью Украины. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в беседе с «Газетой.Ru».

«Мы всегда держим в уме необходимость освобождения этого русского города, и население, вне всяких сомнений, будет с ликованием встречать Российскую армию», — сказал Журавлев.

Он отметил, что Москва может взять под контроль и остальные города черноморского побережья Новороссии, потому что украинские власти насильно насаждают идеологию местным жителям, которые хотели бы присоединиться к России. «Люди рады будут скинуть этот гнет, как только получат хотя бы минимальную поддержку извне, — пророссийское подполье, кстати, в Одессе и сейчас активно функционирует», — заключил депутат.

Ранее военный корреспондент Алексей Живов заявил, что Одессу необходимо взять под контроль для восстановления России в своих исторических границах. Он отмечал, что в текущих реалиях украинские порты стали ценным активом для Европейского союза и США.

