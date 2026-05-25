Бывший СССР
17:56, 25 мая 2026

Страна НАТО выступила против посредничества ЕС в переговорах между Россией и Украиной

Цахкна: Эстония против посредничества ЕС в переговорах между Россией и Украиной
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Эстония выступает против нейтральной позиции и посредничества Европейского союза (ЕС) в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Это абсолютно не наша цель», — подчеркнул глава МИД Эстонии.

Он выразил мнение, что Евросоюз должен оказывать на Москву «еще большее давление».

МИД Эстонии вручил российскому дипломату ноту протеста. Сообщалось, что Таллин решительно осуждает «дезинформационную кампанию» РФ о том, что балтийские страны не препятствуют пролетам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свою территорию.

