18:32, 25 мая 2026Экономика

Создатель самого популярного в мире стейблкоина начнет работу с валютой Грузии

Tether анонсировала запуск национального стейблкоина в Грузии
Дмитрий Воронин

Фото: Pranithan Chorruangsak / Shutterstock / Fotodom

Финтех-компания Tether, которая выпускает стейблкоин USDT — самый популярный в мире токен, привязанный к курсу доллара, — анонсировала создание национального грузинского стейблкоина.

Работа с привязанным к местной валюте платежным средством будет вестись при поддержке правительства страны. Стейблкоин получит название GEL₮.

В Tether пообещали, что использование токена, номинированного в лари, позволит снизить стоимость транзакций и обеспечить почти мгновенные расчеты. Там отметили, что Грузия уже считается одной из наиболее развитых юрисдикций в сфере цифровых платежей, а ее законодательство разрабатывалось с учетом совместимости с американской юридической базой в сфере криптовалюты.

Говоря об американском стейблкоине эксперты ранее отмечали, что речь, по сути, идет о частных деньгах, привязанных к курсу другого базового актива и ключевыми фактороми в этом случае является доверие к ним, а также то, что криптоэкономика переходит под контроль самих США за счет использования жесткого комплаенса для участников расчетов и контроля эмиссии стейблкоинов.

