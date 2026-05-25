19:13, 25 мая 2026

В МИД России отреагировали на задержание в Чехии митрополита Илариона

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия требует немедленно освободить митрополита Илариона (Алфеева), задержанного в Чехии 24 мая по надуманному обвинению. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве расценили произошедшее как целенаправленную провокацию. По данным МИД РФ, автомобиль с митрополитом остановила полиция в Карловых Варах, инициировав обыск, который проходил без видеофиксации и понятых, после чего в багажнике якобы обнаружили неизвестное вещество. Отмечается, что тест на наркотики у священнослужителя и его водителя показали отрицательный результат.

В министерстве сочли инцидент провокацией, направленной на «очернение как самого митрополита, так и в его лице православия в принципе». Официальный представитель МИД РФ указала, что чешского посла вызовут в российское внешнеполитическое ведомство для заявления решительного протеста.

Посольство России продолжит оказывать задержанному всю необходимую помощь.

Ранее митрополита Илариона задержали по обвинению в хранении запрещенных веществ в Карловых Варах в Чехии. Отмечается, что в багажном отделении машины митрополита правоохранители обнаружили «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета».

24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находились митрополит и сопровождавший его оператор. По их словам, сотрудники правопорядка не предъявили четких обоснований для остановки транспортного средства и сразу же начали досмотр.

