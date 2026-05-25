Бывший боксер-чемпион назвал способного уничтожить Усика соперника

Боксер Дрозд заявил, что немец Кабайел может победить украинца Усика

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд назвал боксера, который сможет победить украинца Александра Усика. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что уничтожить Усика сможет немец Агит Кабайел. По его мнению, украинцу не удастся ничего противопоставить технике соперника.

24 мая Усик защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив голландца Рико Верховена в 11-м раунде. Усик сперва отправил в нокдаун Верховена, после чего бой продолжили. Однако украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом.

Позднее Верхувен подал официальный протест на остановку поединка с Усиком. По его мнению, судьи либо должны признать бой несостоявшимся, либо отдать победу ему.