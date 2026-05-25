Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
20:08, 25 мая 2026Спорт

Бывший боксер-чемпион назвал способного уничтожить Усика соперника

Боксер Дрозд заявил, что немец Кабайел может победить украинца Усика
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Агит Кабайел

Агит Кабайел. Фото: Richard Pelham / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд назвал боксера, который сможет победить украинца Александра Усика. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что уничтожить Усика сможет немец Агит Кабайел. По его мнению, украинцу не удастся ничего противопоставить технике соперника.

24 мая Усик защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив голландца Рико Верховена в 11-м раунде. Усик сперва отправил в нокдаун Верховена, после чего бой продолжили. Однако украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом.

Позднее Верхувен подал официальный протест на остановку поединка с Усиком. По его мнению, судьи либо должны признать бой несостоявшимся, либо отдать победу ему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Переполнило чашу терпения». Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Людей призвали покинуть Киев

    «Калашников» впервые покажет скоростной «Скат-220»

    На Украине объяснили причину ударов ВС России по Киеву

    Бывший боксер-чемпион назвал способного уничтожить Усика соперника

    Москвичам назвали самый холодный день на неделе

    Колумбиец отправился добровольцем на СВО ради освобождения Донбасса

    Путин изменил порядок проверки пьяных водителей

    Израильтяне захотели от США более жестких для Ирана условий мирной сделки

    Модель из России раскрыла любимый американцами и англичанами женский типаж

    Раскрыт необычный приз победительницы «Мисс Екатеринбург»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok