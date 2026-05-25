20:49, 25 мая 2026Силовые структуры

Соседка найденного мертвым россиянина рассказала о его исчезновении

РЕН ТВ: Были предположения о нападении банды под Липецком на мужчину с сыном
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Соседка найденного в лесу под Липецком мертвого 42-летнего мужчины поделилась предположением, что на него и его сына могла напасть банда. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Женщина рассказала, что потерпевший занимался грузоперевозками на КамАЗе, а пропавший вместе с ним 18-летний сын хорошо учился.

По ее словам, о пропаже соседа она узнала вечером в субботу, а на следующий день вместе с друзьями и волонтерами поехала искать мужчину и его 18-летнего сына. «Больше к криминалу склонялись, потому что телефоны были выключены», — сказала она. По ее мнению, пропавшие могли стать свидетелями чего-то, после чего их могли украсть или совершить над ними расправу.

По данным канала, сначала камеры наблюдения зафиксировали машину потерпевшего в одном месте, но на следующей камере, расположенной по пути, ее уже не было.

Ранее сообщалось, что у найденного мертвым в лесу под Липецком 42-летнего мужчины огнестрельные ранения.

