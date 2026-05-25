21:16, 25 мая 2026Мир

В Иране опровергли заявления о готовности вывезти уран

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сообщение телеканала Al Arabiya о готовности Ирана вывезти со своей территории обогащенный уран являются неверными. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Данные этого саудовского СМИ, как и другие его новостные сообщения по поводу деталей переговоров являются ложными», — опровергло агентство.

Уточняется, что на сегодняшний день вопрос вывоза урана с территории Ирана не обсуждается.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана. «Согласно указанию верховного лидера и общему мнению руководства страны, запасы обогащенного урана не должны покидать пределы страны», — сказано в сообщении.

