В Иране опровергли заявления о готовности вывезти уран

Сообщение телеканала Al Arabiya о готовности Ирана вывезти со своей территории обогащенный уран являются неверными. Об этом сообщило агентство Tasnim.
«Данные этого саудовского СМИ, как и другие его новостные сообщения по поводу деталей переговоров являются ложными», — опровергло агентство.
Уточняется, что на сегодняшний день вопрос вывоза урана с территории Ирана не обсуждается.
Ранее сообщалось, что верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана. «Согласно указанию верховного лидера и общему мнению руководства страны, запасы обогащенного урана не должны покидать пределы страны», — сказано в сообщении.