Новый верховный лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран из страны

Reuters: Верховный лидер Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана

Новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

«Согласно указанию Верховного лидера и общему мнению руководства страны, запасы обогащенного урана не должны покидать пределы страны», — цитирует агентство одного из своих собеседников.

Ранее высокопоставленные источники агентства ISNA в Тегеране рассказали, что направленное США предложение мирного урегулирования конфликта частично сгладило разногласия с иранской стороной.

19 мая Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана. В список ограничительных мер попали 12 человек, связанных с руководством Исламской Республики или палестинской радикальной группировкой исламистского толка ХАМАС.

Официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, в свою очередь, объявил, что Исламская Республика откроет новые фронты против США в случае возобновления американских атак.

До этого источники телеканала Al Jazeera рассказали, что американский лидер Дональд Трамп может возобновить войну США и Ирана, если Тегеран в ближайшее время не пойдет на уступки на мирных переговорах.