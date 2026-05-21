14:30, 21 мая 2026

Новый верховный лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран из страны

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mehdi Ghasemi / ISNA / WANA / Reuters

Новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

«Согласно указанию Верховного лидера и общему мнению руководства страны, запасы обогащенного урана не должны покидать пределы страны», — цитирует агентство одного из своих собеседников.

Ранее высокопоставленные источники агентства ISNA в Тегеране рассказали, что направленное США предложение мирного урегулирования конфликта частично сгладило разногласия с иранской стороной.

19 мая Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана. В список ограничительных мер попали 12 человек, связанных с руководством Исламской Республики или палестинской радикальной группировкой исламистского толка ХАМАС.

Официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, в свою очередь, объявил, что Исламская Республика откроет новые фронты против США в случае возобновления американских атак.

До этого источники телеканала Al Jazeera рассказали, что американский лидер Дональд Трамп может возобновить войну США и Ирана, если Тегеран в ближайшее время не пойдет на уступки на мирных переговорах.

