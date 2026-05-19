14:10, 19 мая 2026Мир

Иран пригрозил открыть новые фронты против США

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран откроет новые фронты против США в случае возобновления атак на Исламскую Республику. Об этом предупредил официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, передает информационное агентство ISNA.

«Если враг совершит глупость и снова попадет в ловушку сионистов и предпримет новое нападение на наш любимый Иран, мы откроем против него новые фронты, используя новое вооружение и новые методы», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану. Он объяснил, что с соответствующей просьбой к нему обратились эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед.

По данным The New York Times, США воздержались от новых ударов по Ирану отчасти из-за предупреждений Пентагона об адаптации иранской армии к воздушной кампании.

