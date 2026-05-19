Гигантская очередь в психбольницу в российском городе попала на видео

Гигантская очередь образовалась на входе в психбольницу в Южно-Сахалинске. Скопление людей попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как горожане толпятся вдоль забора, стоят в дверях и в коридорах в российском учреждении.

По данным Baza, столпотворение возникло из-за того, что многие пришли получать справки для выпускников, которые нужны для поступления в вузы.

Буйных граждан в толпе не встречалось.

До этого стало известно, что в Тюмени врача выволокли из кабинета и избили за просьбу дождаться приема. Суд встал на сторону пострадавшего медика — его обидчики получили реальные сроки.

Еще раньше в Иркутске мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники.