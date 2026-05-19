Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:55, 19 мая 2026Россия

Гигантская очередь в психбольницу в российском городе попала на видео

Гигантская очередь образовалась на входе в психбольницу в Южно-Сахалинске
Майя Назарова

Гигантская очередь образовалась на входе в психбольницу в Южно-Сахалинске. Скопление людей попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как горожане толпятся вдоль забора, стоят в дверях и в коридорах в российском учреждении.

По данным Baza, столпотворение возникло из-за того, что многие пришли получать справки для выпускников, которые нужны для поступления в вузы.

Буйных граждан в толпе не встречалось.

До этого стало известно, что в Тюмени врача выволокли из кабинета и избили за просьбу дождаться приема. Суд встал на сторону пострадавшего медика — его обидчики получили реальные сроки.

Еще раньше в Иркутске мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главред «Московского комсомольца» раскрыл цель ворвавшихся в здание редакции

    Российские автоматы заметили в Лаосе

    Девушка показала одежду на выходные и рассмешила пользователей сети

    В России появится новый школьный учебник

    Морж из Владивостока исполнил вирусный танец из триллера «Вершина» и стал звездой

    Безработица резко выросла в европейской стране

    Гигантская очередь в психбольницу в российском городе попала на видео

    Опубликовано видео вторжения вооруженных людей в здание редакции «Московского комсомольца»

    Мчащиеся на самокате российские полицейские попали на видео

    В Минобороны сообщили о новой массированной атаке ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok