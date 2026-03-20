В российском городе мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники

В Иркутске осудили двух женщин за нападение на педиатра из-за отсутствия бахил

В Иркутске осудили двух местных жительниц, напавших на приехавшего к ним на вызов врача-педиатра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.

Фигурантки — 26-летняя женщина и ее 57-летняя мать. Первая фигурантка обвинялась по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья») и по части 2 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Она получила наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно, с испытательным сроком два года. Вторая — по части 1 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц»). Она получила 1,5 года ограничения свободы. Кроме того, с обеих женщин суд взыскал 100 тысяч рублей в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда.

Как установил суд, все произошло в декабре 2024 года. Тогда педиатр одной из детских городских поликлиник приехала на вызов к шестилетней девочке, у которой была высокая температура и кашель. Доктора вызвали мать и бабушка ребенка. После того как они увидели, что врач не надела бахилы, они напали на нее. Мать девочки избила ее, а потом вместе со второй обвиняемой взяла в заложники. Пострадавшая вызвала полицию. К тому моменту, как правоохранители приехали, женщины выпустили педиатра из квартиры.

