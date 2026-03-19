12:41, 19 марта 2026Силовые структуры

Трое россиян оказались в наручниках после побега их заложника

В Ангарске задержали троих мужчин, похитивших двух знакомых в центре города
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ангарске задержали троих мужчин, похитивших двух знакомых в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фигурантам от 36 до 46 лет. При задержании один из них оказал сопротивление и травмировал полицейского. В отношении них возбуждены уголовные дела. Россияне отправлены под стражу.

По данным канала, все произошло несколько дней назад. Тогда местная жительница увидела, что ее знакомых насильно посадили в иномарку в центре города и увезли в неизвестном направлении. Спустя некоторое время одному из похищенных удалось сбежать. Он обратился в полицию.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил четверых мужчин за похищение подростка из-за долга.

