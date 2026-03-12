Реклама

17:24, 12 марта 2026Силовые структуры

Появились подробности о похищении подростка в российском регионе

В Петербурге суд приговорил 4 мужчин за похищение подростка из-за долга
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил четверых мужчин за похищение подростка из-за долга. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов города.

Мужчин признали виновными по трем статьям. Все четверо сознались в содеянном и возместили ущерб. При вынесении приговора суд учел роли каждого: организатор получил три года и пять месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 25 тысяч рублей. Двое его соучастников приговорены к пяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу по 55 тысяч рублей. Игравший менее активную роль мужчина приговорен к трем годам строгого режима и штрафу 40 тысяч рублей.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 января 2025 года один из осужденных, у которого были денежные претензии к подростку, организовал нападение. Трое его сообщников в балаклавах ворвались в квартиру, где находились двое несовершеннолетних. Они похитили мобильный телефон, деньги и пневматический пистолет «Байкал». Ущерб от их действий оценили в 43 тысячи рублей.

После этого группа вывела одного из подростков, надев ему на голову шапку, чтобы он не ориентировался на местности. Школьника увезли в другой город, где потребовали 400 тысяч рублей, угрожая расправой, и несколько раз ударили.

Потерпевший не смог отдать деньги, звонок отцу также не помог — тот сообщил об отсутствии нужной суммы. В итоге нападавшие высадили подростка у заправки.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе осудят мужчину за похищение человека и вымогательство.

