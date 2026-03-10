Россиянин похитил сестру знакомого ради квартиры

В Кузбассе осудят мужчину за похищение человека и вымогательство

В Кузбассе осудят мужчину за похищение человека и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере») и 126 («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья») УК РФ.

По данным следствия, в мае 2021 года мужчина с соучастниками решил завладеть половиной квартиры, принадлежащей его знакомому. Для этого они доставили родную сестру пострадавшего в гаражный кооператив, где, угрожая насилием и уничтожением имущества, нанесли ей множественные удары, после чего потребовали оказать давление на брата с целью переоформления недвижимости на подконтрольных им лиц. Воспринимая угрозы реально, она согласилась на их требования.

Также в августе 2023 года обвиняемый у одного из досуговых заведений Кемерово похитил свою знакомую. Применив физическую силу, он поместил девушку в машину и, высказывая угрозы расправой, выбросил ее телефон. После этого злоумышленник возил пострадавшую по улицам города. Ей удалось сбежать из машины во время одной из остановок и обратиться к прохожим за помощью.

В ходе следствия стало известно, что потерпевшие не обратились в правоохранительные органы, опасаясь угроз со стороны обвиняемого. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

