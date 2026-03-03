Россиянин заказал похищение бывшей жены

В Москве осудят мужчину, заказавшего похищение бывшей жены

В Москве осудят мужчину, заказавшего похищение бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статье 30, 126 («Покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений») УК РФ.

По данным следствия, 9 октября 2025 года мужчина с целью переоформления имущества бывшей жены на себя решил совершить ее похищение. Он начал искать людей, готовых за денежное вознаграждение совершить преступление. Эта информация стала известна сотрудникам полиции.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий полицейские по видом исполнителей встретились с заказчиком на одной из заправочных станций на Алтуфьевском шоссе и сообщили о своей готовности выполнить заказ. В ходе этой встречи обвиняемый предоставил условным исполнителям предоплату в размере 300 тысяч рублей, а также фотографии супруги и ее маршруты передвижения в Уфе.

Злоумышленник заявил, что исполнители, применяя насилие и угрозы, должны вынудить пострадавшую написать обязательство по оформлению имущества на его имя. За эту работу он пообещал принадлежавший ему автомобиль стоимостью более шести миллионов рублей.

16 октября 2025 года обвиняемый получил сообщение о совершенном похищении и прибыл в загородный дом в Башкирии, где полицейские с целью инсценировки находились с его бывшей женой.

Совместная работа столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов предотвратила похищение, а обвиняемый был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело передано для направления в суд.

