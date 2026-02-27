Реклама

Силовые структуры
17:19, 27 февраля 2026Силовые структуры

Назван грозящий похитителям девочки из Смоленска срок

Юрист Хаминский: Обвиняемым в похищении девочки из Смоленска грозит до 12 лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-центр МВД России

Мужчине и женщине, обвиненным в похищении девятилетней девочки в Смоленске, грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста и руководителя центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

По словам юриста, такое наказание грозит задержанным по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение несовершеннолетнего») УК РФ, если их вина будет доказана.

Девятилетняя школьница из Смоленска вышла погулять с собакой утром 24 февраля и не вернулась. К ее поискам были привлечены волонтеры и полиция. Они нашли девочку спустя два дня в квартире жилого дома, в 300 метрах от дома ее родителей.

Вместе с ней в квартире находились мужчина-похититель и его сожительница. Их обоих задержали.

