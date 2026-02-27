Квартира после освобождения похищенной в Смоленске девочки попала на видео

СК показал видео с похитителями девочки из Смоленска и квартиру, где ее держали

Следователи проводят осмотр квартиры, где удерживали похищенную в Смоленске девятилетнюю девочку. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видна сожительница похитителя, он сам в наручниках в квартире и обстановка в ней.

26 февраля девочка была обнаружена в квартире дома №68 по улице Маршала Еременко в Смоленске вместе с ранее судимым 43-летним мужчиной и его сожительницей.

Ранее сообщалось о странном поведении похитителя в последние месяцы: он не пользовался телефоном и общался с сожительницей через записки под дверью.