Стало известно о странностях поведения похитителя девочки в Смоленске

RT: Похититель девочки из Смоленска не пользовался телефоном и общался записками

Мужчина, который похитил девочку в Смоленске, в последние месяцы не пользовался телефоном и общался с сожительницей через записки под дверью. Об этом сообщает RT со ссылкой на дочь его сожительницы.

По словам собеседницы, мужчина казался ей странным. Он контролировал каждый шаг ее матери, поэтому девушка старалась как можно реже общаться с ним. Пару месяцев назад похититель перестал пользоваться мобильным телефоном. «У него была как будто мания преследования, словно скрывался от кого-то», — добавила она.

Девушка сообщила, что ее мать рассталась с этим мужчиной около года назад, но связь продолжала поддерживать. О том, что они снова съехались, и о появлении ребенка в квартире она ей не сказала.

О пропаже девятилетней девочки из Смоленска стало известно 24 февраля. Утром она вышла погулять с собакой, а домой уже не вернулась. К поискам школьницы были привлечены волонтеры и полиция. Ее нашли спустя два дня в квартире вместе с мужчиной-похитителем.

