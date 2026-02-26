«Кричала и звала маму». Пропавшую в Смоленске школьницу нашли с двумя мужчинами. Похититель следил за ней почти полгода

В Смоленске нашли загадочно пропавшую три дня назад девятилетнюю школьницу

В Смоленске нашли девятилетнюю школьницу, пропавшую почти трое суток назад. По сведениям Telegram-канала Shot, девочка находилась в одном из гаражей, точный адрес которого не указывается.

В публикации утверждается, что школьница кричала и звала маму. По предварительным данным, с ней в гараже были двое мужчин, чьи личности на данный момент устанавливаются. Врачам предстоит проверить, совершалось ли в отношении найденной девочки какое-либо насилие.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает при этом, что ребенок был найден не в гараже, а в квартире одного из домов на территории Заднепровского района Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения. «Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Жизни ребенка ничто не угрожает», — говорится в публикации.

Похитителя девочки уже задержали.

Подозреваемый в похищении школьницы мог следить за ней полгода

По данным источника RT, подозреваемый в похищении девочки из Смоленска почти полгода следил за ней.

Его старую серую «девятку» мама видела еще осенью возле школы, где училась дочь. Машину обнаружили неподалеку от дома семьи. В ней были вещественные доказательства с ДНК школьницы, сообщает издание.

Ранее также сообщалось, что следователи вели поиск водителя серой автомашины, которую заметили около дома пропавшей девочки. Ребенка искали и в ближайших водоемах, в том числе в озере Солдатское, в котором неоднократно тонули люди.

О пропаже девочки стало известно 24 февраля

24 февраля поступила информация, что в Смоленске девятилетняя школьница утром вышла из дома на улице Маршала Еременко, чтобы погулять с собакой, и пропала. Питомец при этом вернулся домой.

Соседи утверждали, что девочку якобы увезли на машине в неизвестном направлении. К поискам ребенка были привлечены волонтеры и полиция. Изначально предполагалось, что девочку могли увезти в другой регион. Жители высылали поисковикам записи с камер видеонаблюдения, но их просмотр не давал положительных результатов.

Соседи назвали семью девочки благополучной

По словам соседей, семья пропавшей девочки считалась благополучной. «Ее маму я видел иногда, когда выходил или приходил с работы, — рассказал один из соседей. — Собаку тоже много раз видел — лаяла на меня. Ребенка — пару раз. Сам про семью ничего не знаю, но, как понимаю, она благополучная — есть машина, одеты нормально».

Он также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов начали обыскивать все квартиры в подъезде.

«Где-то видел, что МЧС собиралось вскрывать квартиры, где люди не открыли двери. Но подробностей не знаю», — сказал мужчина.

Другие жители подъезда добавили, что обыск квартир проходил очень тщательно — сотрудники заглядывали в каждый шкаф. Они также подтвердили, что семья считалась благополучной.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В районе исчезновения девочки нашли детские следы

25 февраля также сообщалось, что в районе загадочного исчезновения девочки в Смоленске нашли свежие детские следы.

По информации Shot, отпечатки маленьких ног и собачьих лап, которые могли принадлежать школьнице и ее тойтерьеру, обнаружили в 200 метрах от дома ребенка. Следы вели в овраг. Позднее возле озера Солдатского нашли серую перчатку, которая могла принадлежать пропавшей девочке. К поискам также подключали отряд «ЛизаАлерт».

Наряду с этим специалисты осмотрели телефон пропавшей девочки и подозрительных переписок там не нашли. «Подозрительной переписки не обнаружено. Других гаджетов у девочки не было», — заявил эксперт.