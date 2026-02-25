Появились новые подробности о поисках пропавшей в Смоленске девятилетней школьницы

К поискам пропавшей в Смоленске девятилетней школьницы подключили «Лизу Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» присоединился к поискам девятилетней школьницы, пропавшей в Смоленске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя отряда Григория Сергеева.

«"Лиза Алерт" включается в поиски девочки в Смоленске — пропажа, которая произошла еще вчера. Наши ребята начинают работать на месте, также будем привлекать к поиску и другие регионы», — пояснил он.

Сергеев также заявил, что волонтеры просят жителей Смоленской области предоставить записи с видеорегистраторов в Заднепровском районе. В частности их интересует улица Маршала Еременко.

Девочка пропала утром 24 февраля, когда вышла из дома на прогулку со своим той-терьером. Позже собака вернулась без хозяйки. По словам соседей, девочку могли увезти на машине в неизвестном направлении.

Затем стало известно, что в Смоленске возле озера Солдатского нашли серую перчатку, которая может принадлежать исчезнувшей девочке.