12:49, 1 июня 2026Наука и техника

США отправят на Луну дроны с ИИ

Иван Потапов
Фото: NASA / Handout / Reuters

НАСА при создании базы на Луне планируют использовать дроны с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом РИА Новости сообщил глава программы создания лунной базы американского космического агентства Карлос Гарсиа-Галан.

«ИИ — это одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон — обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то ИИ мог бы существенно помочь в этом», — сказал руководитель.

Гарсиа-Галан добавил, что пока США находятся на начальном этапе проектирования лунной станции.

Также руководитель заметил, что опыт многолетнего партнерства с Россией на Международной космической станции (МКС) оказался ценным для подготовки американской лунной миссии.

В мае НАСА анонсировало трехэтапный план по созданию обитаемой базы на поверхности Луны к 2032 году.

