16:17, 27 мая 2026

НАСА анонсировало создание обитаемой базы на Луне

Иван Потапов
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

НАСА анонсировало трехэтапный план по созданию обитаемой базы на поверхности Луны к 2032 году.

«Лунная база — это место базирования астронавтов программы Artemis, которые будут жить и работать на первом лунном форпосте человечества. НАСА возглавляет глобальные группы новаторов из международных космических агентств, промышленности и академических кругов для строительства лунной базы и создания постоянного присутствия человека вблизи Южного полюса Луны на благо всего человечества», — говорится на сайте НАСА.

Строительство базы планируется вести в три этапа. На первом (до 2029 года) на Луну ожидается отправка нескольких подготовительных роботизированных и пилотируемых миссий. На втором (до 2032-го) — развертывание необходимой для человека инфраструктуры на естественном спутнике Земли. На третьем этапе (с 2032 года) планируется установить постоянное присутствие с периодической ротацией экипажей.

Ранее глава американского космического агентства Джаред Айзекман сообщил, что НАСА в 2027 году планирует почти каждый месяц отправлять корабли к Луне.

В апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.

