Публично оправдывавший терроризм россиянин избежал тюрьмы

В Краснодаре мужчину осудили за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»») УК РФ.

Как установил суд, местный житель в период с февраля по апрель 2024 года размещал комментарии под публикациями канала «Легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В них он положительно оценивал ее деятельность и совершаемые действия.

Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 400 тысяч рублей, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц в интернете.

