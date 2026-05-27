Россиянам назвали самую полезную тушенку

Врач Агапкин заявил, что тушеная говядина защищает от деменции

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Сергей Гуреев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал самую полезную тушенку. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гуреев заявил, что больше всего полезных веществ содержится в тушеной говядине. По его словам, это блюдо является источником белка, железа и витамина B3, который улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в тушеной говядине есть витамин B12. Ведущий программы, врач-реабилитолог Сергей Агапкин, уточнил, что этот витамин защищает от развития деменции в пожилом возрасте.

