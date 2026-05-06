Россиянам раскрыли способ замедлить старение

Врач-диетолог Кривченков посоветовал запекать морковь, чтобы замедлить старение

Врач-диетолог Олег Кривченков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл способ продлить молодость. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что термическая обработка некоторых продуктов поможет добиться этого эффекта.

В первую очередь Кривченков посоветовал россиянам есть запеченную морковь. Как объяснил диетолог, в овоще содержится бета-каротин, который улучшает зрение, а также замедляет старение. При этом бета-каротин из запеченной моркови усваивается организмом лучше, чем из сырой, подчеркнул он.

Другим полезным продуктом врач назвал шпинат. Кривченков сообщил, что это растение является источником каротиноидов — веществ, которые тоже продлевают молодость. Чтобы шпинат принес организму наибольшую пользу, его необходимо бланшировать в течение одной-двух минут, уточнил врач.

Ранее диетолог Марина Макиша в программе «О самом главном» рассказала, какая ягода защищает организм от старения. Специалистка назвала ее природной таблеткой для омоложения.