Журналисты назвали возможную причину падения американского истребителя F-15E

NBC News: Иран мог сбить американский F-15E Strike Eagle с помощью китайского ПЗРК

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вооруженные силы Ирана в апреле могли поразить американский истребитель F-15E Strike Eagle с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), произведенного в Китае. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что США по-прежнему расследуют обстоятельства уничтожения F-15E Strike Eagle. Информация об использовании Ираном ПЗРК является предварительным выводом.

Журналисты подчеркивают, что посольство Пекина в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в том, что китайская сторона могла передать технику Тегерану уже после начала боевых действий.

Экспериментальная версия американского истребителя F-16, которая проиграла F-15E Strike Eagle в конкурсе на усовершенствованный тактический самолет, могла нести до 27 ракет.