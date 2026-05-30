10:57, 30 мая 2026

Трамп потолстел на шесть килограммов за год

Юлия Юткина
Фото: Alex Brandon / AP

Врач президента США Дональда Трампа заявил, что тот находится в отличном состоянии здоровья и полностью пригоден для исполнения обязанностей главнокомандующего. Об этом пишет Associated Press.

В отчете доктора Шона Барбабеллы говорится, что вес 79-летнего президента составил 108 килограммов. За год Трамп потолстел на шесть килограммов. При росте 190,5 сантиметра его индекс массы тела составляет 29,6. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, индекс 30 соответствует ожирению первой степени. Врачи дали президенту рекомендации по питанию и физической активности.

Известно, что Трамп прошел компьютерную томографию и другие исследования сердца, а также обследования на рак и другие профилактические осмотры. Его врач не выявил никаких отклонений от нормы.

Синяки на руках президента были объяснены как «незначительное раздражение мягких тканей, связанное с частыми рукопожатиями». Кроме того, в отчете было сказано, что это «распространенное и безобидное последствие терапии аспирином».

Ранее Дональд Трамп назвал себя самым здоровым по сравнению с ушедшими в отставку американскими лидерами. По словам американского лидера, если бы он не ел фастфуд, он бы дожил до 200 лет.

