Трамп заявил о возможности дожить до 200 лет

23:07, 20 марта 2026Мир

Трамп заявил, что мог бы прожить до 200 лет при отказе от фастфуда
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал себя самым здоровым по сравнению с ушедшими в отставку американскими лидерами. Об этом сообщает The Daily Beast.

Глава Белого дома вспомнил оценку своего бывшего врача Ронни Джексона, о которой политик упомянул в беседе с журналистами. Медика спросили, кто здоровее — Барак Обама, Джордж Буш — младший или Дональд Трамп. «Он сказал: "Президент Дональд Трамп, безусловно, лучше. Если бы он не ел фастфуд, он бы дожил до 200 лет"», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп раскрыл свое отношение к алкоголю и наркотикам. Он подчеркнул, что никогда не пил спиртное и не употреблял запрещенные вещества. В октябре сообщалось, что Трамп пройдет плановый медицинский осмотр на фоне растущих вопросов о его здоровье в связи с заметными синяками и отеками.

