На Западе заявили о зловещем пророчестве после случившегося в Киеве

AD: Украина хотела купить просроченные ракеты перед пожаром в Киево-Печерской лавре

Заявление МИД Украины о закупке просроченных ракет для систем Patriot стало зловещим пророчеством перед случившимся в Киево-Печерской лавре пожаром. Об этом написало издание L’antiDiplomatico.

«Незадолго до пожара представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев надеется получить ракеты-перехватчики для систем Patriot с "истекающим сроком годности". Слова, которые звучат как мрачное предзнаменование», — сказано в статье.

Как подчеркивается, на данную деталь почти никто не обратил внимания, а в Киеве и Брюсселе предпочитают о ней не вспоминать.

О пожаре в Киево-Печерской лавре стало известно 15 июня, когда российские военнослужащие наносили по украинским городам удар возмездия. В Минобороны России указывали, что возгорание произошло из-за удара американской ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot по комплексу зданий древнего православного монастыря.

В свою очередь, военный корреспондент Дмитрий Стешин отметил, что пожар в Киево-Печерской лавре указывает на исполнение пророчества старца Зосимы (в миру — Иван Сокур), а власти Украины, в свою очередь, пытаются отменить предсказание.