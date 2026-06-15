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23:10, 15 июня 2026Мир

На Западе заявили о зловещем пророчестве после случившегося в Киеве

AD: Украина хотела купить просроченные ракеты перед пожаром в Киево-Печерской лавре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout via Reuters

Заявление МИД Украины о закупке просроченных ракет для систем Patriot стало зловещим пророчеством перед случившимся в Киево-Печерской лавре пожаром. Об этом написало издание L’antiDiplomatico.

«Незадолго до пожара представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев надеется получить ракеты-перехватчики для систем Patriot с "истекающим сроком годности". Слова, которые звучат как мрачное предзнаменование», — сказано в статье.

Как подчеркивается, на данную деталь почти никто не обратил внимания, а в Киеве и Брюсселе предпочитают о ней не вспоминать.

О пожаре в Киево-Печерской лавре стало известно 15 июня, когда российские военнослужащие наносили по украинским городам удар возмездия. В Минобороны России указывали, что возгорание произошло из-за удара американской ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot по комплексу зданий древнего православного монастыря.

В свою очередь, военный корреспондент Дмитрий Стешин отметил, что пожар в Киево-Печерской лавре указывает на исполнение пророчества старца Зосимы (в миру — Иван Сокур), а власти Украины, в свою очередь, пытаются отменить предсказание.

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