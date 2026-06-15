Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 15 июня 2026Россия

Пожар на территории Киево-Печерской лавры во время удара возмездия России объяснили

МО РФ: Пожар на территории Киево-Печерской лавры произошел из-за удара ракеты Patriot
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве во время массированного удара возмездия России произошел из-за удара ракеты Patriot. Так происшествие объяснили в Минобороны России, заявление приводит ТАСС.

Как рассказали в оборонном ведомстве, американская ракета ударила по комплексу зданий древнего православного монастыря во время работы системы противовоздушной обороны.

Утверждается, что причиной попадания Patriot по территории лавры мог стать истекший срок годности снаряда.

Ранее сообщалось, что целями высокоточного российского удара возмездия по Украине стали объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и центры территориального комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный удар армии России по Киеву

    Армия России поразила производящий компоненты для ракет «Фламинго» завод

    Европейский центробанк заявил о неприемлемой ситуации с инфляцией

    Назван связанный с продолжительностью жизни индикатор здоровья

    Кевин Спейси рассказал Собчак о жизни после обвинений в сексуальных домогательствах

    Командующий люфтваффе заявил о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью»

    Перечислены попавшие под высокоточный российский удар возмездия предприятия на Украине

    Российскому городу предсказали превращение в Хургаду к 2045 году

    Пожар на территории Киево-Печерской лавры во время удара возмездия России объяснили

    Россияне смогут отдохнуть в Турции по системе «все включено» от 120 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok