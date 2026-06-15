Пожар на территории Киево-Печерской лавры во время удара возмездия России объяснили

МО РФ: Пожар на территории Киево-Печерской лавры произошел из-за удара ракеты Patriot

Пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве во время массированного удара возмездия России произошел из-за удара ракеты Patriot. Так происшествие объяснили в Минобороны России, заявление приводит ТАСС.

Как рассказали в оборонном ведомстве, американская ракета ударила по комплексу зданий древнего православного монастыря во время работы системы противовоздушной обороны.

Утверждается, что причиной попадания Patriot по территории лавры мог стать истекший срок годности снаряда.

Ранее сообщалось, что целями высокоточного российского удара возмездия по Украине стали объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и центры территориального комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) в Киеве, Харькове и Днепропетровске.