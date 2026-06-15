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09:14, 15 июня 2026Россия

Раскрыты цели высокоточного российского удара возмездия по Украине

МО РФ: Целями удара возмездия стали объекты ОПК и центры комплектования в Киеве и Харькове
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Целями высокоточного российского удара возмездия по Украине стали объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и центры территориального комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Места удара раскрыли в Минобороны России, заявление ведомства приводит «Интерфакс».

Также, как сообщили в Министерстве обороны, российские удары накрыли украинские аэродромы.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены

Министерство обороны России

Как сообщалось ранее, в атаке на были задействованы около 480 ударных дронов, примерно 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, не менее семи гиперзвуковых «Цирконов», а также оперативно-тактические ракетные комплексы, «Искандер-М» с осколочно-фугасной боевой частью. В результате было поражено более 40 целей, несмотря на активную работу систем противовоздушной обороны.

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