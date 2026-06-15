Киев в огне и дыму. По украинской столице запустили сотни дронов, «баллистику» и «гиперзвук»

По Киеву был нанесен удар сотнями дронов и десятками ракет

В ночь на 15 июня по Киеву был нанесен массированный комбинированный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По подсчетам, в атаке были задействованы около 480 ударных дронов, примерно 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, не менее семи гиперзвуковых «Цирконов», а также оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» с осколочно-фугасной боевой частью. В результате было поражено более 40 целей, несмотря на активную работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром подсчитало, что по Украине были запущены 70 ракет различных типов и 611 беспилотников. По утверждению противника, было сбито 50 ракет и 582 дрона.

Местные жители жалуются на едкий дым от начавшихся пожаров. По заявлению горожан, сейчас в Киеве очень тяжело дышать. На момент написания материала ряд возгораний еще не ликвидирован.

До атаки киевляне спустились под землю. Чтобы переждать удары с относительным комфортом, жители установили на станциях метро палатки и раскладушки.

Удар оставил часть киевлян без света и кино

В Киеве 140 тысяч абонентов остались без света, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Чиновник объяснил, что перебой связан с повреждениями линий электропередач. При этом он не уточнил, когда будут устранены последствия налета.

По сообщению издания «Страна», в ходе атаки пострадало расположенное на Крещатике здание Высшего антикоррупционного суда Украины. Там выбиты окна и поврежден фасад.

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Помимо Киева и Киевской области, были атакованы Днепропетровск, Николаев, Харьков и Одесса. При этом в момент начала удара в последнем городе при попытке запуска взорвались боевые ракеты. На месте ЧП были слышны множественные взрывы, туда направилось большое количество машин скорой помощи. По информации Telegram-канала «Типичная Одесса», инцидент произошел в районе аэропорта. «Что-то горит в поле после взрыва и продолжает детонировать», — утверждали свидетели.

Киевляне устроили бунт против ТЦК на фоне воздушной тревоги

Минувшая ночь в Киеве запомнилась массовой акцией протеста против действий ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата — «прим. Ленты.ру»). Несмотря на воздушную тревогу, в Деснянском районе толпа жителей выступила против насильственной мобилизации и попыталась отбить у военкомов их «жертву». На место прибыли сотрудники полиции, протестующих залили слезоточивым газом.

Позднее появились сведения, что одним из задержанных оказался командир боевого подразделения ВСУ. Взвод его подчиненных прибыл на выручку офицеру, в ходе завязавшейся драки представителей ТЦК избили и связали, у одного из полицейских отобрали табельное оружие. Подтверждения этой информации нет.

Утром киевская полиция попыталась сгладить конфликт. Там заявили, что на самом деле конфликта не было, а стражи порядка лишь задержали злостного нарушителя правил дорожного движения, по совместительству оказавшегося «лицом, нарушающим мобилизационное законодательство». Его в наручниках доставили в районный ТЦК.