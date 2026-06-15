В Киеве 140 тысяч абонентов остались без света

Кличко: В Киеве 140 тысяч абонентов остались без света

В Киеве 140 тысяч абонентов остались без света, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«140 тысяч абонентов без света в северной части столицы в результате повреждения линий электропередач», — уточнил градоначальник.

Кличко ранее рассказал, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), в некоторых районах города фиксировались перебои с электроэнергией.

В ночь на 15 июня началась массированная атака по Украине, ракеты «Циркон» и ударные дроны «Герань» летят к Киеву. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

