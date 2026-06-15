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01:46, 15 июня 2026Бывший СССР

Военкоры сообщили о начале массированной ракетно-дроновой атаки по Украине

RusVesna: Началась массированная атака по Украине, «Цирконы» и дроны летят к Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Globallookpress.com

Началась массированная атака по Украине, ракеты «Циркон» и ударные дроны «Герань» летят к Киеву. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Ночью началась российская комбинированная атака: применены баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты и дроны», — говорится в публикации.

Уточняется, что над украинской столицей зафиксировано 45 беспилотников, в городе слышатся взрывы. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове, ракеты держат курс на Киев, Харьков и Днепропетровск. Также зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95мс.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). В некоторых районах города зафиксированы перебои с электроэнергией.

Ранее мониторинговый канал єРадар назвал возможные цели ближайших российских ударов по территории Украины. Среди потенциальных для поражения целей есть объекты водоснабжения, в том числе в столице.

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