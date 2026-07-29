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04:21, 29 июля 2026Мир

Трамп прокомментировал встречи с Зеленским и Нетаньяху

Трамп: Встречи с Зеленским и Нетаньяху прошли очень хорошо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social кратко прокомментировал встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Обсуждалось много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!» — написал глава Белого дома.

Он также отметил, что вместе с представителями Конгресса провел очень хорошую встречу с Нетаньяху, «очевидно, обсуждалось много важных тем». Других подробностей американский лидер не привел.

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в США для участия в церемонии прощания с Линдси Грэмом. Перед этим он встретился с Трампом в Белом доме. По словам украинского президента, стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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