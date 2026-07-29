Каждую вторую отозванную машину в США выпустил Ford

Ford снова идет на антирекорд, отозвав за семь месяцев 13,5 миллиона машин

Каждый второй отозванный автомобиль в США выпустил Ford. Общее число машин американского автогиганта к 28 июля 2026 года достигло 13 518 991. К этой дате автопроизводитель провел 61 сервисную кампанию. Весь автопром Америки за этот же период инициировал 226 отзывов, которые затронули 26 740 225 транспортных средств. Таким образом, на долю Ford приходится более половины всех отозванных в стране автомобилей, пишет Carscoops.

Последняя кампания связана с задними сиденьями. Пассажиры могут оказаться заблокированными в салоне, если водительское кресло самопроизвольно откинется назад и ограничит им пространство. Потенциальная опасность была признана достаточной для проведения еще одной сервисной акции.

Отзыв касается ровно 79 579 автомобилей, включая 64 409 Ford Explorer 2026–2027 модельных годов и 15 170 Lincoln Aviator того же периода выпуска.

Неисправность не вызывает внезапного смещения кресла во время движения. Вместо этого, как объясняет производитель, спинка может начать отклоняться назад даже без людей в машине после активации функции запоминания положения сиденья. Это может произойти и при удаленном открытии дверей или дистанционном запуске двигателя, и при приближении владельца к автомобилю или вызове сохраненной настройки из памяти.

Причина в том, что электропривод механизма наклона спинки ошибочно интерпретирует положение кресла во время события, связанного с памятью настроек. Если спинка продолжит движение назад, она может задеть человека, сидящего во втором ряду. Поскольку в таких обстоятельствах функция обнаружения препятствий и обратного хода способна работать некорректно, Ford предупреждает о риске защемления или застревания и повышении вероятности получения травмы.

Инженеры в итоге установили источник проблемы — нового поставщика электроприводов регулировки наклона спинки, представленного в конце 2025 года. Было подтверждено, что неисправность затрагивает только Explorer и Aviator, оборудованные именно этим электроприводом и соответствующей системой управления.

Ранее Toyota инициировала в США отзывную кампанию. Под акцию попали две модели — Grand Highlander и Lexus TX. Причиной стал возможный дефект в конструкции задней оси.