Россиянам назвали максимально безопасный срок хранения кабачков

Роскачество: Молодые кабачки лучше употребить в пищу в течение одной-двух недель

Срок хранения кабачков напрямую зависит от их зрелости и условий, в которых они находятся, сообщили в пресс-службе Роскачества. В разговоре с «Лентой.ру» специалисты назвали максимально безопасный срок хранения овоща.

«Молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семенами лучше употребить в пищу в течение одной-двух недель — даже в холодильнике они долго не хранятся и быстро теряют вкус. Более зрелые плоды с плотной кожурой при соблюдении правильных условий могут сохранять свежесть до четырех-пяти месяцев», — отметили в Роскачестве.

Оптимальные условия для хранения зрелых кабачков — прохладное, хорошо проветриваемое помещение с температурой от плюс 4 до плюс 10 градусов и влажностью около 75 процентов. Идеально подходят погреб или утепленный балкон пресс-служба Роскачества

В холодильнике, по словам экспертов, кабачки лучше держать в отсеке для овощей, предварительно завернув в бумагу или перфорированный пакет, чтобы избежать конденсата.

«Важное правило: перед закладкой на хранение кабачки нельзя мыть — достаточно аккуратно очистить их от земли сухой тканью. Поврежденные или перезревшие плоды лучше сразу пустить в переработку: заморозить, законсервировать или приготовить из них икру, так как они долго не пролежат и могут испортить остальной урожай», — рассказали собеседники «Ленты.ру».

Еще одним надежным способом хранения кабачков эксперты назвали заморозку.

«Нарезанные кубиками или кружочками и слегка бланшированные кабачки сохраняют вкус и текстуру в морозильной камере до 10-12 месяцев», — заключили в Роскачестве.

Ранее диетолог-эндокринолог Антон Поляков предупредил, что для получения исключительной пользы от огурцов и помидоров нельзя злоупотреблять ими.

По его словам, в день можно съесть не более двух среднего размера помидоров и двух небольших огурцов, что соответствует примерно 500 граммам. Он отметил, что такое количество овощей поможет получить из них достаточное количество клетчатки и питательных веществ и при этом не перегрузить организм потенциальными раздражителями.