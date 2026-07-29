Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:59, 29 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали максимально безопасный срок хранения кабачков

Роскачество: Молодые кабачки лучше употребить в пищу в течение одной-двух недель
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: PhotoJuli86 / Shutterstock / Fotodom

Срок хранения кабачков напрямую зависит от их зрелости и условий, в которых они находятся, сообщили в пресс-службе Роскачества. В разговоре с «Лентой.ру» специалисты назвали максимально безопасный срок хранения овоща.

«Молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семенами лучше употребить в пищу в течение одной-двух недель — даже в холодильнике они долго не хранятся и быстро теряют вкус. Более зрелые плоды с плотной кожурой при соблюдении правильных условий могут сохранять свежесть до четырех-пяти месяцев», — отметили в Роскачестве.

Оптимальные условия для хранения зрелых кабачков — прохладное, хорошо проветриваемое помещение с температурой от плюс 4 до плюс 10 градусов и влажностью около 75 процентов. Идеально подходят погреб или утепленный балкон

пресс-служба Роскачества

В холодильнике, по словам экспертов, кабачки лучше держать в отсеке для овощей, предварительно завернув в бумагу или перфорированный пакет, чтобы избежать конденсата.

«Важное правило: перед закладкой на хранение кабачки нельзя мыть — достаточно аккуратно очистить их от земли сухой тканью. Поврежденные или перезревшие плоды лучше сразу пустить в переработку: заморозить, законсервировать или приготовить из них икру, так как они долго не пролежат и могут испортить остальной урожай», — рассказали собеседники «Ленты.ру».

Материалы по теме:
Кабачковая икра на зиму как в СССР: классический рецепт по ГОСТу
Кабачковая икра на зиму как в СССР:классический рецепт по ГОСТу
24 июля 2026
Какой урожай фруктов и овощей собирать в августе? Работы, которые важно успеть до конца лета
Какой урожай фруктов и овощей собирать в августе?Работы, которые важно успеть до конца лета
27 июля 2026

Еще одним надежным способом хранения кабачков эксперты назвали заморозку.

«Нарезанные кубиками или кружочками и слегка бланшированные кабачки сохраняют вкус и текстуру в морозильной камере до 10-12 месяцев», — заключили в Роскачестве.

Ранее диетолог-эндокринолог Антон Поляков предупредил, что для получения исключительной пользы от огурцов и помидоров нельзя злоупотреблять ими.

По его словам, в день можно съесть не более двух среднего размера помидоров и двух небольших огурцов, что соответствует примерно 500 граммам. Он отметил, что такое количество овощей поможет получить из них достаточное количество клетчатки и питательных веществ и при этом не перегрузить организм потенциальными раздражителями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Вышел очевидный фальстарт». Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой
    Шесть человек пострадали в результате атаки на российский регион
    В российском городе повредились дома и предприятия из-за атаки БПЛА
    Бандиты расправились с известной моделью
    Описана опасность пауэрбанков
    Россиянам назвали максимально безопасный срок хранения кабачков
    Формат встречи Зеленского с Трампом объяснили
    В российском регионе начался пожар после массового налета украинских БПЛА
    Состояние энергетической инфраструктуры Украины оценили
    Пленные солдаты ВСУ пожаловались на голод на передовых позициях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok