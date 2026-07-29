Мужчин предупредили о превращающем секс в мучение заболевании

Уролог Коно: При фимозе мужчинам трудно соблюдать интимную гигиену

Одно заболевание может привести к тому, что секс для мужчины превратится в настоящее мучение, предупредил уролог Вагнер Коно. Об этом он рассказал в беседе с изданием Metropoles.

По словам Коно, таким заболеванием считается фимоз. При нем из-за тугой крайней плоти мужчина не может обнажить головку полового члена. Из-за этого у него появляются боли во время эрекции и проблемы с проникновением, подчеркнул доктор.

В результате со временем мужчина может начать избегать половых контактов из-за страха возникновения дискомфорта, добавил врач. Кроме того, при фимозе трудно соблюдать интимную гигиену, из-за чего могут возникнуть различные инфекции. А в долгосрочной перспективе при определенных условиях эта проблема увеличивает риск рака пениса, добавил уролог.

Ранее уролог Леонид Боханов предупредил об опасных последствиях многочасовой эрекции. Он призвал вызывать скорую помощь, если возбуждение не проходит более четырех часов.