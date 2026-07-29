Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:04, 29 июля 2026Забота о себе

Мужчин предупредили о превращающем секс в мучение заболевании

Уролог Коно: При фимозе мужчинам трудно соблюдать интимную гигиену
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Korawat photo shoot / Shutterstock / Fotodom

Одно заболевание может привести к тому, что секс для мужчины превратится в настоящее мучение, предупредил уролог Вагнер Коно. Об этом он рассказал в беседе с изданием Metropoles.

По словам Коно, таким заболеванием считается фимоз. При нем из-за тугой крайней плоти мужчина не может обнажить головку полового члена. Из-за этого у него появляются боли во время эрекции и проблемы с проникновением, подчеркнул доктор.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

В результате со временем мужчина может начать избегать половых контактов из-за страха возникновения дискомфорта, добавил врач. Кроме того, при фимозе трудно соблюдать интимную гигиену, из-за чего могут возникнуть различные инфекции. А в долгосрочной перспективе при определенных условиях эта проблема увеличивает риск рака пениса, добавил уролог.

Ранее уролог Леонид Боханов предупредил об опасных последствиях многочасовой эрекции. Он призвал вызывать скорую помощь, если возбуждение не проходит более четырех часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Рязань и область подверглись массовой атаке БПЛА. Что об этом известно?
    Сестра Грэма отказалась голосовать по закону о санкциях против России
    Врач подсказал способ определить проблемы со здоровьем по цвету крови во время дефекации
    Путешествующий на среднюю зарплату тревел-блогер раскрыл секреты экономии
    Известного актера не стало при загадочных обстоятельствах
    В России представили работающую без сигнала GPS навигацию
    Раскрыто совершенно новое устройство Apple
    Оценены шансы перехода Приднестровья в сферу влияния ЕС
    Россиянам дали советы по выбору зубной пасты
    Детектив со стажем рассказал о самом жутком преступлении на его памяти
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok