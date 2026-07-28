Оценены шансы перехода Приднестровья в сферу влияния ЕС

Бывший депутат ПМР Дирун: Власти ПМР пытаются развивать собственные контакты с ЕС

Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) пытаются развивать собственные связи с Европейским союзом (ЕС). Шансы перехода ПМР в сферу влияния ЕС оценил в беседе с «Лентой.ру» политолог, бывший депутат Верховного совета ПМР Анатолий Дирун.

«ЕС мог бы выдвинуть условием сохранения экономических связей Приднестровья с Европейским союзом выполнение определенных политических требований со стороны непризнанной республики», — отметил он.

Однако, по словам эксперта, реалистичность такого подхода на данном этапе практически равна нулю. В то же время продвижение Молдавии к членству в ЕС уже влияет на экономику региона из-за чего Приднестровье вынуждено развивать собственные связи с ЕС.

Ранее молдавское издание Newsmaker.md выяснило, что 76,9 процента экспорта приднестровских предприятий пришлось на страны ЕС в первом полугодии 2026 года. При этом Кишинев продолжает оказывать экономическое давление на Тирасполь.