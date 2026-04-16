Экономическая блокада Приднестровья усилится

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: Молдавия усилит экономическую блокаду ПМР

Молдавия усилит экономическую блокаду Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Приднестровья Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«Молдавская сторона готовится усилить экономическую блокаду и осуществить нелегитимное изъятие финансовых средств у экономических субъектов Приднестровья», — отметил он.

По словам дипломата, Кишинев планирует впервые начать взимать НДС и акцизы с предприятий ПМР, он также не исключает возможность введения НДС до 20 процентов. Игнатьев подчеркнул, что такое решение остановит работу производств.

Ранее ПМР обратилась к участникам формата «5+2» для недопущения экономической блокады территории Молдавией.