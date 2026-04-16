Экономическая блокада Приднестровья усилится

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: Молдавия усилит экономическую блокаду ПМР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Молдавия усилит экономическую блокаду Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Приднестровья Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«Молдавская сторона готовится усилить экономическую блокаду и осуществить нелегитимное изъятие финансовых средств у экономических субъектов Приднестровья», — отметил он.

По словам дипломата, Кишинев планирует впервые начать взимать НДС и акцизы с предприятий ПМР, он также не исключает возможность введения НДС до 20 процентов. Игнатьев подчеркнул, что такое решение остановит работу производств.

Ранее ПМР обратилась к участникам формата «5+2» для недопущения экономической блокады территории Молдавией.

    Последние новости

    Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

    Названы способы остановить масштабные поставки БПЛА из Европы на Украину

    Раскрыта сумма вменяемой вице-мэру российского курорта взятки

    Россиянка лишилась полумиллиона рублей из-за взятой в долг тысячи

    Россиянин описал уличный массаж в Индии фразой «масло перемешалось с потом»

    В Грузии запретили летать над резиденцией «фактического лидера» страны

    Высоту орбиты МКС увеличили на 440 метров

    В Британии заявили о сдвиге в отношениях России и ЕС после данных о производствах дронов

    Регионам России списали долги по кредитам

    Заявивший о выходе из ЕАЭС спикер парламента Армении встретился с Матвиенко

    Все новости
