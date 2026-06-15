Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 15 июня 2026Экономика

Россия оказалась лидером по поставкам одного вида продукции в Европу

Доля России на европейском рынке филе минтая достигла в январе-марте 52 %
Дмитрий Воронин

Фото: Carlos Castro / Globallookpress.com

Россия в первом квартале 2026 года нарастила экспорт мороженого филе минтая в Европейский союз (ЕС) на 15 процентов в весе и на 25 процентов в стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Соответствующие данные со ссылкой на материалы Евростата приводит аналитический центр Рыбного союза.

Отмечается, что объем продаж достиг в январе-марте 36 тысяч тонн, за счет чего Россия оказалась абсолютным лидером по поставкам в Европу этого вида рыбной продукции, нарастив свою долю рынка с 45 до 52 процентов. В деньгах показатель достиг 11 миллионов долларов, в то время как поставки филе минтая из США в страны ЕС упали на 10 процентов, до 23 тысяч тонн, или 88 миллионов долларов.

При этом в целом российский экспорт рыбы в Евросоюз снизился в отчетный период на восемь процентов в весе и на пять процентов в деньгах, до 47 тысяч тонн и 205 миллионов долларов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ЕС может отказаться от рыбы, поставляемой из России. По словам отечественных экспертов, такое эмбарго станет проблемой для европейского рынка и подтолкнет цены вверх.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сверхзвуковой бомбардировщик разбился в российском регионе

    Москвичку с собакой спасли благодаря открыткам в домовом чате

    Летевшие в Сочи россияне провели в пути сутки и не смогли добраться до курортного города

    Поставщики продуктов питания попросили не давить на них интернетом

    Экс-солистка группы Hi-Fi начала пить успокоительное из-за стрижки дочери

    Эвакуация летчика из потерпевшего крушение Ту-22М3 в Иркутской области попала на видео

    Найден способ предсказать риск рака за годы до появления симптомов

    Российского подростка отправили под домашний арест из-за теракта

    Малому бизнесу в России дали совет

    Власти российского региона впервые прокомментировали крушение бомбардировщика Ту-22М3

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok