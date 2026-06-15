Россия оказалась лидером по поставкам одного вида продукции в Европу

Доля России на европейском рынке филе минтая достигла в январе-марте 52 %

Россия в первом квартале 2026 года нарастила экспорт мороженого филе минтая в Европейский союз (ЕС) на 15 процентов в весе и на 25 процентов в стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Соответствующие данные со ссылкой на материалы Евростата приводит аналитический центр Рыбного союза.

Отмечается, что объем продаж достиг в январе-марте 36 тысяч тонн, за счет чего Россия оказалась абсолютным лидером по поставкам в Европу этого вида рыбной продукции, нарастив свою долю рынка с 45 до 52 процентов. В деньгах показатель достиг 11 миллионов долларов, в то время как поставки филе минтая из США в страны ЕС упали на 10 процентов, до 23 тысяч тонн, или 88 миллионов долларов.

При этом в целом российский экспорт рыбы в Евросоюз снизился в отчетный период на восемь процентов в весе и на пять процентов в деньгах, до 47 тысяч тонн и 205 миллионов долларов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ЕС может отказаться от рыбы, поставляемой из России. По словам отечественных экспертов, такое эмбарго станет проблемой для европейского рынка и подтолкнет цены вверх.