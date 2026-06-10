Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:42, 10 июня 2026Экономика

Описаны последствия запрета российской рыбы для Европы

«РГ»: Возможное эмбарго на российскую рыбу станет проблемой для европейского рынка
Вячеслав Агапов

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Возможное эмбарго на российскую рыбу станет проблемой для европейского рынка. Так описали последствия запрета на ввоз морепродуктов из РФ опрошенные «Российской газетой» («РГ») эксперты.

В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз (ЕС) может отказаться от рыбы, поставляемой из РФ. Рыба входит в число ключевых экспортных товаров российского агропромышленного комплекса (АПК). По данным Росрыболовства, в 2025 году на нее пришлось 14,7 процента аграрного экспорта страны. Основу экспорта в ЕС составляет мороженое филе минтая, а также треска, сурими и дальневосточные лососевые виды.

До сих пор рыбную отрасль не затрагивали санкции. С 2022 года российская продукция облагалась повышенной импортной пошлиной в размере 13,7 процента, но прямого запрета на поставки не вводилось.

В Рыбном союзе считают, что возможное эмбарго станет проблемой для европейского рынка. За последние годы экспортеры перестроили логистику и каналы сбыта, адаптировавшись к санкционному давлению, и российская рыба продолжала поступать в ЕС даже после введения ограничений. Сильнее всего на европейских потребителей может сказаться запрет на треску. Этот вид рыбы один из самых востребованных в Европе и один из наиболее дефицитных. Снижение предложения неизбежно подтолкнет цены в регионе вверх.

Материалы по теме:
Миру предсказали ужасающий продовольственный кризис из-за конфликта США и Ирана. Избежит ли человечество глобального голода?
Миру предсказали ужасающий продовольственный кризис из-за конфликта США и Ирана.Избежит ли человечество глобального голода?
9 апреля 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк допустил, что ограничения ЕС способны усилить дефицит на европейском рынке. За последнее десятилетие квоты на вылов трески для России и Норвегии сократились в несколько раз, а цены в Европе практически удвоились.

Участники отрасли допускают, что в случае формального запрета часть российской продукции продолжит попадать в Европу через переработку и реэкспорт из третьих стран. Поэтому главный эффект новых санкций, по мнению экспертов, может проявиться не столько в сокращении поставок, сколько в дальнейшем росте цен на рыбу для европейских потребителей.

Как заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках нового, 21-го пакета антироссийских санкций, ЕС может отказаться от рыбы, поставляемой из РФ. В ЕС задумались о ряде ограничений, среди которых энергетика, финансовый сектор, криптовалютная торговля. Также впервые рестрикции могут затронуть и рыбный промысел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Голливуд предлагал ей контракт на десятки картин». Ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина

    Стало известно о судьбе вручившей выпускнику сертификат «Леша 404» российской учительницы

    Боевик «Азова» объяснил смысл последних атак Украины

    В России назвали способ избежать массовых налетов ВСУ

    Рыбаки выловили «клад» с осьминогом-гигантом в России

    Раскрыт возможный план атак Украины на Крым

    Москву назвали мировым лидером по развитию современного транспорта

    Эмин Агаларов устал от лая собак соседа и купил его участок

    Турист напал на мужчину на костылях из-за шезлонга и упрекнул в отсутствии члена

    Победа сборной России над Тринидадом и Тобаго принесла игроку почти 14 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok