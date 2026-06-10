Описаны последствия запрета российской рыбы для Европы

«РГ»: Возможное эмбарго на российскую рыбу станет проблемой для европейского рынка

Возможное эмбарго на российскую рыбу станет проблемой для европейского рынка. Так описали последствия запрета на ввоз морепродуктов из РФ опрошенные «Российской газетой» («РГ») эксперты.

В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз (ЕС) может отказаться от рыбы, поставляемой из РФ. Рыба входит в число ключевых экспортных товаров российского агропромышленного комплекса (АПК). По данным Росрыболовства, в 2025 году на нее пришлось 14,7 процента аграрного экспорта страны. Основу экспорта в ЕС составляет мороженое филе минтая, а также треска, сурими и дальневосточные лососевые виды.

До сих пор рыбную отрасль не затрагивали санкции. С 2022 года российская продукция облагалась повышенной импортной пошлиной в размере 13,7 процента, но прямого запрета на поставки не вводилось.

В Рыбном союзе считают, что возможное эмбарго станет проблемой для европейского рынка. За последние годы экспортеры перестроили логистику и каналы сбыта, адаптировавшись к санкционному давлению, и российская рыба продолжала поступать в ЕС даже после введения ограничений. Сильнее всего на европейских потребителей может сказаться запрет на треску. Этот вид рыбы один из самых востребованных в Европе и один из наиболее дефицитных. Снижение предложения неизбежно подтолкнет цены в регионе вверх.

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк допустил, что ограничения ЕС способны усилить дефицит на европейском рынке. За последнее десятилетие квоты на вылов трески для России и Норвегии сократились в несколько раз, а цены в Европе практически удвоились.

Участники отрасли допускают, что в случае формального запрета часть российской продукции продолжит попадать в Европу через переработку и реэкспорт из третьих стран. Поэтому главный эффект новых санкций, по мнению экспертов, может проявиться не столько в сокращении поставок, сколько в дальнейшем росте цен на рыбу для европейских потребителей.

Как заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках нового, 21-го пакета антироссийских санкций, ЕС может отказаться от рыбы, поставляемой из РФ. В ЕС задумались о ряде ограничений, среди которых энергетика, финансовый сектор, криптовалютная торговля. Также впервые рестрикции могут затронуть и рыбный промысел.