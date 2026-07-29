Axios: Нетаньяху представил Трампу план отказа Израиля от помощи США в течение 10 лет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе прошедшей встречи в Белом доме представил президенту США Дональду Трампу план поэтапного отказа от американской военной помощи в течение ближайших 10 лет. Об этом сообщает портал Axios.

«Нетаньяху заявил Трампу, вице-президенту [США Джей Ди] Вэнсу и [спецпосланнику Стивену] Уиткоффу, что он серьезно настроен сократить военную помощь США Израилю до нуля в течение 10 лет. Он подчеркнул, что хочет приступить к переговорам по заключению меморандума о взаимопонимании по этому вопросу», — говорится в публикации.

Нетаньяху добавил, что намерен открыто возглавить эту инициативу, поскольку он стремится обеспечить оборонную независимость Израиля и считает, что экономическое положение еврейского государства позволяет ему постепенно отказаться от американской военной помощи. Как утверждается, премьер уже поручил оборонному сектору страны в течение десятилетия разработать современный истребитель на случай, если США прекратят поставки F-35 и других передовых самолетов.

Ранее стало известно, что Нетаньяху отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их визитов в Вашингтон. Утверждается, что первоначально предложение о встрече поступило от канцелярии Нетаньяху. После того как офис Зеленского подтвердил готовность к переговорам, израильская сторона перестала выходить на связь, а позднее объяснила отказ плотным графиком премьер-министра.