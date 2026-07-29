Россиянам дали совет насчет тыкв

Биолог Воробьев: Для выращивания большой тыквы необходим частый полив

Частый полив поможет вырастить большую тыкву. Способ улучшить урожай дачникам назвал биолог, агроном Михаил Воробьев в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, самые большие тыквы растут на американском континенте, где эта культура появилась впервые. Однако крупную тыкву можно вырастить и в России. Помимо частого полива, для этого потребуется использование органических и калийных удобрений, а также регулярное наблюдение.

Если тыкву поразит мучнистая роса, следует своевременно обработать ее фунгицидами. При этом важно учитывать, что использование химикатов допускается не позднее чем за месяц до сбора урожая. Воробьев также рекомендовал отвести под грядку с тыквой больше места, так как для роста этому овощу необходимо большое количество света. Самыми перспективными сортами эксперт назвал «грибовскую зимнюю» и «конфетку».

Ранее дачников призвали начать готовить грядки к подзимним посевам в августе.